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06.12.2021 10:34
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови

Текст: Нина Егоршева

Как точно определить уровень сатурации, содержание кислорода в крови, с помощью пульсоксиметра, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он напомнил, что этот показатель важен для диагностики коронавируса, поскольку насыщенность крови кислородом снижается при воспалительных процессах в легких.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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Хухрев объяснил, что в холодное время года пульсоксиметр нужно использовать только после того, как руки достаточно согрелись. "На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся", - сообщил медик в интервью радио Sputnik.

По словам Алексея Хухрева, измерять сатурацию следует сидя. Это связано с тем, что человек дышит по-разному в разных позах. В частности, в положении лежа, особенно на спине, живот ограничивает объем легких и человек дышит более поверхностно. Следовательно, и насыщение кислородом будет существенно ниже - на несколько единиц. К примеру, если человек измеряет сатурацию лежа, у него на пульсоксиметре может быть показатель 91%, а сидя он вполне может стать 95%, пояснил медик.

Уточняется, что перед измерением уровня кислорода нежелательно курить. Кроме того, на результат у женщин может повлиять лак на ногтях, поэтому его лучше стереть.

Ранее иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую. Это высокая температура, которую не удается сбить, сильные боли, трудности с дыханием и синюшность кожных покровов. Также о том, что пациент нуждается в госпитализации говорит показатель сатурации крови на пульсоксиметре ниже 93%.

Рекомендуется дополнительно проконсультироваться со специалистом.

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