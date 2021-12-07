AP: В Сирии семья пострадала при авиаударе возглавляемой США коалиции

В сирийской провинции Идлиб семья из шести человек пострадала при ударе с беспилотника возглавляемой США коалиции. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, отмечая, что 10-летний мальчик получил серьезные травмы головы.

По предварительным данным, американские военные намеревались ликвидировать одного из главарей запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Предполагаемый боевик ехал на мотоцикле, а автомобиль, в котором находилась пострадавшая семья, пытался его обогнать, пишет ТАСС.

Командование США подтвердило, что третьего декабря наносило удар с беспилотника около Идлиба, целью которого должен был стать "один из главарей "Аль-Каиды". Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заверил, что проводится всестороннее расследование.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году. Тогда погибли около 80 человек, в том числе десятки женщин и детей.