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07.12.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ показал на видео, на что способна "Нива" за 1 млн рублей

Текст: Константин Руссов

Не так давно в строй внедорожников Lada вернулась Niva Bronto - ещё более внедорожная версия Niva Legend, оснащённая тремя блокировками дифференциалов, усиленными подвеской и задним мостом и прочным обвесом со штатными противотуманками.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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АвтоВАЗ опубликовал видеоролик новинки, в котором автомобиль сокрушает и преодолевает любые преграды, встающие на его пути.

В комментариях под видео пользователи отметили высокий уровень рекламы АвтоВАЗа, правда, не обошлось и без колкостей в адрес производителя. Часть пользователей уверена, что автомобиль морально и технически устарел и его необходимо срочно отправить на покой. Правда, никто при этом не говорит, какая альтернатива "Ниве" по её ходовым качествам вне асфальта и по приемлемой цене существует на сегодняшний день.

Другой лагерь представляют фанаты внедорожника, которые действительно понимают, для чего и для кого выпускается Lada Niva. В комментариях отметились также и иностранные зрители, один из которых написал: "Добро пожаловать в Испанию!".

Lada Niva Bronto в начальной комплектации с металлическими бамперами стоит 939 900 рублей, 994 900 рублей - в топовой версии с оригинальным обвесом. Силовой агрегат такой же, как на обычных Niva Legend: 83-сильный мотор 1.7 литра, спаренный с 5-ступенчатой "механикой".

#Lada