Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани

В СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Его завели после появления в Сети ролика о том, как жительница Казани избивает маленькую дочь. Следствие выяснило - ролик был записан 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани. Там 31-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, жестоко избила свою годовалую дочь, при этом снимая все на камеру.

В СК объяснили, что ребенка у женщины забрали и он сейчас под присмотром медиков. А мать стала фигурантом уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям или бездействию местных органов опеки и представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.