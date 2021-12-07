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07.12.2021 15:15
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани

Текст: Наталья Козлова

В СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Его завели после появления в Сети ролика о том, как жительница Казани избивает маленькую дочь. Следствие выяснило - ролик был записан 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани. Там 31-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, жестоко избила свою годовалую дочь, при этом снимая все на камеру.

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В СК объяснили, что ребенка у женщины забрали и он сейчас под присмотром медиков. А мать стала фигурантом уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям или бездействию местных органов опеки и представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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