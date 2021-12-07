Блогеры проверили тормоза Tesla. Результаты оказались удручающими

Tesla Model S Plaid, оснащенный тремя электромоторами суммарной пиковой мощностью более 1000 л.с., официально самый быстрый автомобиль, который когда-либо передвигался по общественным дорогам. С места до 100 км/ч такая модификация разгоняется менее чем за две секунды

Причем это не двухместный спорткар на облегченном шасси из композитов, а полноразмерный пятиместный семейный автомобиль массой более 2100 кг, который при движении на высоких скоростях создает колоссальную инерцию.

Таким образом высокопроизводительные тормозные механизмы для Tesla Model S Plaid не блажь, а необходимость. Что же предлагают стандартные тормоза самого быстрого автомобиля - таким вопросом задались видеоблогеры канала PlaidAF сети Youtube.

В поисках ответа блогеры решили провести замер температуры тормозных роторов после серии из восьми последовательных интенсивных торможений со скорости 100 миль/ч (160 км/ч) до примерно 20 (30 км/ч).

Условия теста - произвольные, тем не менее они дают тормозам нагрузку, сравнимую с ездой по гоночному треку. Результаты оказались удручающими: после третьего торможения испытатели отметили отчетливый запах перегретых тормозных колодок, по окончании цикла на колодках выступило открытое пламя, а замер температуры роторов показал 510 градусов по Цельсию.

​​​​​​​Об эффективности тормозов в таком режиме говорить не приходится.