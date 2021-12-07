Дэйв Батиста сыграет в фильме М. Найта Шьямалана

После успешной "Дюны" Дэйв Батиста ведет переговоры о роли в новом фильме М. Найта Шьямалана Knock at the Cabin. По данным Deadline, Шьямалан выступит автором сценария и режиссером фильма. Согласно IMDb, премьера запланирована на февраль 2023 года, и Батиста уже значится исполнителем главной роли.

Сам актер подтвердил это в своем Instagram, подписав, что исполнилась еще одна одна его мечта - поработать со Шьямаланом.

Ранее стало известно, что третья часть "Стражей Галактики" может стать для Дэйва Батисты последней в данной франшизе. Также он задействован в сериале Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас (Army of the Dead: Lost Vegas).