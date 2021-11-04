"Дюна" заработала в мировом прокате 300 миллионов долларов

Масштабная экранизация романа Фрэнка Герберта "Дюна" - очень сложного и многослойного произведения - пришлась по вкусу зрителям и преданным поклонникам книги. Фильм заработал в мировом прокате 300 миллионов долларов, из них 71 миллион - в США. В российском прокате фильм собрал более 1,5 миллиардов рублей.

Как пишет Deadline, нередко зрители смотрят картину не один раз.

Warner Bros. выдвинула фильм на премию "Оскар" в 14 номинациях, в том числе: лучший фильм, актер, а также актер и актриса второго плана, сценарий, музыка, визуальные эффекты, костюмы, грим, звук, монтаж, операторская работа.

Режиссер Дени Вильнев заявлял, что хотел бы снять трилогию. Затем Legendary в Instagram подтвердила, что у фильма будет вторая часть, той же информацией поделился исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Теперь у некоторых СМИ появилась информация, что вторая часть выйдет в прокат 20 октября 2023 года. Фильм сначала будет показан в кинотеатрах, а через 45 дней будет доступен для стриминга. Первая часть была выпущена в прокат и на HBO Max одновременно.