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Warner Bros. выдвинула "Дюну" на "Оскар" в 14 номинациях

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    01.11.2021, 16:49
Текст:   Ася Кушнарева

Компания Warner Brothers выдвинула фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева на соискание премии "Оскар". Корпорация разместила заявки в 14-ти номинациях, следует с сайта WB.

Фото: kinopoisk.ru
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Драма, основанная на одноименном произведении Фрэнка Герберта, может побороться за следующие награды: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая оригинальная музыка" (Ханс Циммер), "Лучшие визуальные эффекты", а также костюмы, грим, звук, монтаж, операторская работа и другие. Также будут рассмотрены номинации "Лучший актер" (на эту награду может претендовать исполнитель главной роли Тимоти Шаламе) и "Лучшая актриса второго плана" (в числе которых Зендея). В номинации "Лучший актер второго плана" представлены Хавьер Бардем и Джейсон Момоа.

При этом, какие номинации в итоге окажутся в шорт-листе премии "Оскар", решит академия. Церемония раздачи наград пройдет 27 марта 2022 года.

В конце октября стало известно, что фантастический фильм "Дюна" успешно проходит в российском и мировом прокате. В нашей стране сборы превысили 1,5 млрд рублей, а в Соединенных Штатах картина о приключениях Пола Атрейдеса собрала более 40 млн долларов.

Студия Legendary официально заявила, что приступает к производству второй части. А режиссер Дени Вильнев сообщил, что "Дюна" будет трилогией.

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