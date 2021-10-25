Сборы "Дюны" в российском прокате превысили 1,5 миллиарда рублей

Одна из самых ожидаемых премьер года - фантастическая картина "Дюна" - показывает впечатляющие сборы в российском прокате.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общая сумма превысила 1,5 миллиарда рублей, из них 100 миллионов картина заработала в день премьеры, в первые выходные - 567 миллионов и 357 миллиона - во вторые выходные.

В США "Дюна" за второй уикэнд собрала 40,1 миллиона долларов. Там на втором месте по сборам - "Хэллоуин убивает" с 14,5 миллиона долларов за вторые выходные. У нас ужастик собрал 47 миллионов рублей - за первые выходные.

Уже известно, что у "Дюны", вероятнее всего, будет вторая часть, тогда как первую уже слили в Сеть пираты.