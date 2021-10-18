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Пираты "слили" фильм "Дюна" в Сеть

Новости
    18.10.2021, 19:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм Дени Вильнёва "Дюна" "слит" пиратами в Сеть. Причём если копия в паршивом качестве давно "гуляет" по интернету, теперь фильм появился в хорошем качестве.

Фото: kinopoisk.ru
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Возможно, с этим связано решение Warner Bros. перенести релиз на HBO Max на день ранее - с 22 на 21 октября, о чём пишет IGN.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что будущее запланированного Вильнёвом второго фильма по "Дюне" Фрэнка Герберта может в первую очередь зависеть как раз от показателей ленты на стриминговой платформы. И, несмотря на то, что картину точно предпочтительнее смотреть в кинотеатре, деятельность пиратов может негативно сказаться на рейтингах "Дюны" на HBO Max. И, соответственно, значительно навредить перспективам сиквела.

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