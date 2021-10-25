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Сборы "Дюны" в Америке превысили 40 млн долларов за уикэнд

Новости
    25.10.2021, 11:28
Текст:   Анастасия Николаева

Фантастический блокбастер "Дюна" режиссера Дени Вильнёва в свой первый уикэнд собрал 40,1 миллиона долларов в прокате в Северной Америке. На втором месте по сборам - "Хэллоуин убивает" с 14,5 миллиона сборов за вторые выходные.

Фото: КиноПоиск
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Согласно данным NBC News "Дюна" пока стала лучшим из фильмов режиссера по этому параметру: "Бегущий по лезвию 2049" собирал за уикэнд максимум 32,7 миллиона в 2017 году, "Прибытие" - 24 миллиона в 2016-м (и это несмотря на пандемию, одновременную премьеру на HBO Max и ранний "слив" пиратами в Сеть).

В российском прокате касса ленты тем временем перешагнула полуторамиллиардный рубеж.

Ранее генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила догадки прессы относительно планов кинокомпании на съемки второй части фильма.

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