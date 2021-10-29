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Дени Вильнев сделает из "Дюны" трилогию

Новости
    29.10.2021, 11:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Дени Вильнёв подтвердил свои планы экранизировать и вторую книгу цикла Фрэнка Герберта - "Мессию Дюны".

Фото: КиноПоиск
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Он озвучивал эту мысль ещё до того, как студия Legendary официально объявила о том, что второй фильм по первой книге всё-таки увидит свет, хотя в этом были некоторые сомнения. И вот, теперь Вильнёв вновь заговорил о желании снять трилогию, передаёт EW. Причём, судя по всему, в отличие от первого романа, второй делить на две части канадский режиссёр не собирается.

Сборы "Дюны" в российском прокате перевалили за полтора миллиона рублей, а в Северной Америке со старта лента собрала более 40 миллионов долларов.

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