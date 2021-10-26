Legendary и Тимоти Шаламе официально подтвердили съемки второй "Дюны"

Появился официальный анонс второй части "Дюны" Дени Вильнева. В Instagram студии Legendary появилось сообщение о том, что студия планирует заняться продолжением фильма.

- Спасибо тем, кто уже испытал "Дюну" и тем, кто собирается в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие! - гласит пост, сопровождаемый постером с логотипом второй части картины. Такой же кадр выложил в соцсети исполнитель главной роли Тимоти Шаламе. Актер не стал подробно комментировать свою публикацию.

Композитор Ханс Циммер, который написал музыку к первому фильму, тоже поделился своей радостью с поклонниками.

- Часть вторая движется вперед! Слава богу, у меня еще осталось немного музыки, - написал музыкант.

О продолжении "Дюны" ранее высказались и в компании Warner Bros. Генеральный директор компании заявила, что финал первого фильма уже намекает на то, что продолжение неизбежно. А Дени Вильнев рассказывал, что уже вовсю работает над сценарием и планирует в сиквеле уделить больше внимание персонажу Зендеи. Последняя, кстати, не делала никаких официальных заявлений в своих социальных сетях, лишь репостнула запись Шаламе.

Релиз картины должен состояться в конце 2023 года.

Между тем, по последним данным, сборы "Дюны" в России превысили 1,5 млрд рублей. В американском прокате фильм собрал более 40 млн долларов.