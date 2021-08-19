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Дени Вильнёв начал писать сценарий к сиквелу "Дюны"

Новости
    19.08.2021, 10:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Никаких гарантий того, что продолжение "Дюны" увидит свет нет - всё зависит от результатов проката первого фильма, - но Дени Вильнёв настроен оптимистично: он уже пишет сценарий сиквела, надеясь, что проекту дадут "зелёный свет".

Фото: youtube.com/ Netflix
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По задумке режиссёра, напомним, экранизация первого романа цикла Фрэнка Герберта должна выйти в двух частях. Это он подчеркнул и сейчас: "Нет таких фильмов, как "Дюна 1" и "Дюна 2". Есть "Дюна. Часть 1" и "Дюна. Часть 2", передаёт GameRadar. То есть в случае провала "Части 1" произведение останется незаконченным.

Недавно режиссёр удивил фанатов признанием, что главной героиней второй части станет Чани в исполнении Зендеи.

В США первая "Дюна" выйдет только 22 октября (в России - 16 сентября), но Вильнёв полон энтузиазма, заявляя, что при написании сценария ко второй части "чувствует себя так, будто ему снова восемь".

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