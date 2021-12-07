Известный американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США в ближайшем будущем. Об этом предприниматель заявил во время онлайн-интервью с изданием Wall Street Journal.

По словам Маска, это будет уже другой мир.

"Мы приближаемся к ситуации, когда экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир. Не хочу, чтобы показалось, что я поддерживаю все, что делает Китай, и я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы идем к интересному и новому миру", - сказал Маск.

Бизнесмен отметил, что у его компании Tesla отношения с Китаем - хорошие.

В конце ноября Илон Маск объявил сотрудникам SpaceX о риске банкротства компании. А до этого предпринимателя признали первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 млрд долларов.