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07.12.2021 09:33
Рубрика: Экономика

Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США

Текст: Алексей Рыбин
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Известный американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США в ближайшем будущем. Об этом предприниматель заявил во время онлайн-интервью с изданием Wall Street Journal.

Фото: iStock
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По словам Маска, это будет уже другой мир.

"Мы приближаемся к ситуации, когда экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир. Не хочу, чтобы показалось, что я поддерживаю все, что делает Китай, и я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы идем к интересному и новому миру", - сказал Маск.

Бизнесмен отметил, что у его компании Tesla отношения с Китаем - хорошие.

В конце ноября Илон Маск объявил сотрудникам SpaceX о риске банкротства компании. А до этого предпринимателя признали первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 млрд долларов.

Экономика Макроэкономика

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