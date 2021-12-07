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07.12.2021 00:01
Рубрика: Общество

Год открытий

Интервью сопредседателей оргкомитета Года науки и технологий помощника президента России Андрея Фурсенко и зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
На финише Года науки и технологий помощник президента Андрей Фурсенко и зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко ответили на вопросы журналистов "Российской газеты".
Молодые ученые - самая пассионарная часть научного сообщества, они формируют будущее науки. Фото: Getty Images Молодые ученые - самая пассионарная часть научного сообщества, они формируют будущее науки. Фото: Getty Images
Молодые ученые - самая пассионарная часть научного сообщества, они формируют будущее науки. Фото: Getty Images

На этой неделе в "Сириусе" состоится Конгресс молодых ученых, который формально завершит Год науки и технологий. Какие у вас ожидания от этого мероприятия?

Андрей Фурсенко: Конгресс молодых ученых - это прежде всего возможность для всех, кто участвовал в организации и проведении Года науки и технологий, встретиться на одной площадке. Общих тем у этих людей - достаточно.

Для нас было особенно важно, чтобы на площадке Конгресса могли собраться представители не только академической среды - университетов и научно-исследовательских институтов, но и бизнеса, и госкорпораций. А также - школьники и студенты, проявляющие интерес к науке.

В программе много содержательных блоков, которые отражают и актуальные научно-технологические тенденции, и более житейские вопросы: например, о развитии карьеры в науке.

На Конгрессе молодых ученых пройдут две крупные выставки - "Вузпромэкспо" и выставка кураторов тематических месяцев Года науки и технологий. На них российские вузы, научно-образовательные центры мирового уровня и ведущие технологические компании в популярной форме и мультимедийном формате расскажут о своих разработках. Все они соответствуют приоритетам Стратегии научно-технологического развития страны. Их объединяет и то, что они направлены на те сферы, которые имеют непосредственное влияние на качество жизни: медицина и экология, транспорт и энергетика, связь и продукты питания.

Дмитрий Чернышенко: Конгресс молодых ученых - это гала-мероприятие Года науки и технологий, которое, уверен, будет настоящим праздником, посвященным российским ученым и их достижениям. На три дня Конгресса "Сириус", бесспорно, станет главным интеллектуальным центром России. Свое участие планируют около 3 тысяч молодых ученых, победителей грантовых конкурсов, студентов из разных регионов нашей страны.

Вместе с представителями профессионального сообщества они подведут итоги Года науки и технологий в России и вспомнят его главные события. Например, старт производства вакцины от коронавируса, запуск Байкальского глубоководного нейтринного телескопа, создание сети карбоновых полигонов, стыковка российского модуля "Наука" с Международной космической станцией, начало строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", спуск на воду научно-исследовательского судна "Пионер-М" - уникального корабля с технологией безэкипажного судовождения и много других поистине ярких и важнейших для страны и всего мира событий.

Результаты исследований молодых людей помогают сделать наш мир более понятным, безопасным и комфортным

Но главное, подводя итоги, мы сформулируем основные цели на будущее. И главным ожиданием на Конгрессе молодых ученых для нас становится определение того, как эффективнее использовать импульс, заданный в этом году. А планку, благодаря решению президента Владимира Путина о проведении Года науки и технологий, мы в этом году взяли высокую.

Как вы оцениваете результаты Года науки и технологий? В чем, на ваш взгляд, была его главная цель?

Андрей Фурсенко: Ключевой целью Года науки и технологий было привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий и популяризация этой сферы. Мы хотели дать яркую, объемную картину - как поменялся сектор исследований и разработок за последние 20 лет. Как выглядит сегодня ученый в России. Какие существуют возможности для самореализации в науке и перспективы исследовательской карьеры в стране. Какие направления наиболее востребованы и перспективны. Как уже сегодня результаты исследований молодых людей помогают сделать наш мир более понятным, безопасным и комфортным. Отмечу, что к проведению Года науки и технологий подключились все 85 регионов России, жители страны смогли убедиться, что наука развивается по всей стране, а не только в Москве.

Дмитрий Чернышенко: В начале года, когда мы только стартовали с мероприятиями Года науки и технологий, ВЦИОМ провел социологический опрос. Его вопросы касались отношения россиян к науке. И одним из самых интересных результатов стало то, что, во-первых, более половины опрошенных (59%) считали, что престиж ученых в обществе растет.

Во-вторых, 64 процента опрошенных сообщили, что считают для своих детей привлекательной работу в научной сфере, а 78% - поддержали работу в технической и инженерной областях. Год науки и технологий помог поддержать эту тенденцию. К мероприятиям активно привлекались молодые люди и их родители, запускались профориентационные проекты, проводились циклы лекций и экскурсий для школьников и студентов.

Еще одной важной задачей было привлечь внимание к работе профессионального сообщества. Впервые в современной истории России популяризация науки получила новый толчок: она стала по-настоящему комплексной и масштабной. В течение всего года о российских ученых снимали фильмы, размещали истории о них в широком доступе, они активно участвовали в мероприятиях, проводили экспертные сессии.

Все это делалось для того, чтобы обратить внимание общества в целом и бизнеса в частности на возможности, которые открывают наука и технологии.

Андрей Фурсенко: С помощью науки общество остается защищенным и благополучным

Фото: photoxpress

Какую роль в развитии страны должны играть ученые? Как бы вы описали контуры науки будущего?

Андрей Фурсенко: Именно наука способна давать решение ключевых проблем развития страны и общества, когда старые подходы уже не действуют. Ведь если посмотреть на историю развития человечества, многие определяющие события происходили из-за нахождения нового способа преодоления проблем. Так было, например, с появлением различных вакцин и антибиотиков. И сегодня, когда коронавирус стал новой всеобщей проблемой, именно ученые вновь смогли предложить действенный способ для борьбы с пандемией. Мы видим подтверждения этому в самых разных сферах: от медицины до сельского хозяйства, от экологии до низкоуглеродной энергетики.

Что касается науки будущего, то она несомненно будет пронизывать все сферы деятельности государства и общества.

Науке важно внимание и уважение. В этом смысле объявление 2021 года Годом науки и технологий и введение нового праздника - Дня преподавателя высшей школы - это попытка выразить признательность ученым, изобретателям и преподавателям за их труд

Очевидно, что фокус в определении стратегии развития науки должен быть максимально приближен к особенностям нашей страны. Например, огромные расстояния требуют развития технологий, которые позволят связать нашу страну воедино. Какие еще особенности вы бы выделили?

Андрей Фурсенко: Вы знаете, практически весь мир сталкивается с набором схожих проблем. Но каждая страна старается найти свои способы их решения. Для России - наряду с огромным пространством - я бы упомянул такие факторы, как возрастание нагрузок на окружающую среду, демографический переход, потребность в обеспечении продовольственной безопасности. Эти особенности во многом определили набор "больших вызовов" - это совокупность проблем, угроз и одновременно возможностей, которые требуют реакции со стороны государства, бизнеса, да и всего общества. Эти "большие вызовы" легли в основу Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации - документа, который обозначает ключевые направления государственной политики в этой сфере и в соответствии с которым Российская Федерация выстраивает свою научно-технологическую повестку.

Зачем обществу понимать, что такое большие вызовы и как эти вызовы отвечают запросу самого общества?

Андрей Фурсенко: Понимание "больших вызовов" позволяет обществу обозначить угрозы, которые представляют реальную опасность, и приступить к реализации мер по борьбе с ними. Например, одним из вызовов Стратегии, которая была утверждена президентом в 2016 году, была названа угроза распространения новых заболеваний и пандемий. Увы, эта угроза реализовалась, но наука оказалась к ней подготовлена.

Многие из вызовов связаны с различными измерениями безопасности - национальной, продовольственной, экономической, экологической. Выделение "больших вызовов" в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации позволяет, с одной стороны, отразить тенденции в развитии общества, намечающиеся проблемы и объяснить, чем занимается наука в области решения возникающих угроз, а с другой - сконцентрировать усилия науки на реализации новых возможностей в самых разных направлениях. В конечном итоге вся эта работа ведется для того, чтобы помочь обществу своевременно осознать свои уязвимости и с помощью науки скорректировать направление движения, чтобы остаться защищенным и благополучным.

44,3 процента российских исследователей сегодня моложе 40 лет, а их доля за 20 лет выросла более чем в 1,5 раза

В этом году была создана надведомственная структура, призванная синхронизировать усилия различных ведомств, - Комиссия по научно-техническому развитию. Что в управлении наукой, на ваш взгляд, нужно "починить"?

Андрей Фурсенко: Главное, что необходимо, как вы говорите, "починить", это синхронизировать действия ведомств и организаций. Одним из наиболее эффективных методов по объединению становится нахождение общих точек пересечения в интересах и ценностях. Комиссия по научно-техническому развитию совместно с Советом по науке и образованию при президенте Российской Федерации формирует и запускает новые инструменты для научно-технологического развития, такие как, например, новая Государственная программа научно-технологического развития России, Федеральные научно-технические программы, национальный проект "Наука и университеты", комплексные научно-технические программы, которые как раз помогают обозначить общие для всех приоритеты и обеспечить конструктивное взаимодействие.

Насколько вперед можно и нужно планировать развитие науки?

Андрей Фурсенко: В сфере науки сегодня, по оценкам ЮНЕСКО, во всем мире работает более 8,5 млн исследователей. Ежедневно пополняется база накопленных знаний, происходит какое-то движение. Однако для совершения действительно ощутимых прорывов могут потребоваться годы. Это очень сложная сфера, многое также зависит от масштабов планирования. Например, срок гранта Российского научного фонда составляет 3 года с возможностью продления его еще на 2. Многие исследователи, кстати, считают этого недостаточным, предлагают увеличить сроки до 5-7 лет. Упомянутые уже федеральные научно-технические программы - в области генетических технологий, научного обеспечения сельского хозяйства, синхротронно-нейтронных исследований - рассчитаны на горизонт до 8-10 лет. В более долгосрочном плане - необходим баланс между внутренней логикой развития науки и выстраиванием стратегических приоритетов, определяющих направления научно-технологической повестки страны.

Каких инструментов поддержки ученых, на ваш взгляд, не хватает? Всего ли можно достичь с помощью финансовых инструментов?

Андрей Фурсенко: Количество мер, направленных на поддержку ученых, регулярно увеличивается и модернизируется. Многие из существующих мер поддержки проводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты". Так, например, помимо грантовой линейки для всех категорий ученых (пожалуй, главного конкурсного инструмента), также идет обновление приборной базы, строятся установки класса "мегасайенс", закладываются уникальные научно-исследовательские судна и многое другое. Помимо перечисленных материальных мер поддержки, особенную роль играет стимулирование кооперации между предпринимательскими, образовательными и научно-исследовательскими организациями. Например, сейчас развиваются интеграционные инструменты, в которых может участвовать бизнес - например, научно-образовательные центры мирового уровня (так называемые НОЦы).

Однако финансовые и инфраструктурные меры стимулирования недостаточны. Науке важно внимание и уважение. В этом смысле объявление 2021 года Годом науки и технологий и введение нового праздника - Дня преподавателя высшей школы - это попытка выразить признательность ученым, изобретателям и преподавателям за их труд.

В Год науки и технологий кажется, что молодые ученые стали заметнее. Почему важно как-то отдельно выделять молодых ученых?

Андрей Фурсенко: Вы знаете, молодые ученые активно участвовали в организации и проведении Года науки и технологий. Более того, я бы сказал, что они были его движущей силой. Основными агентами влияния по всей стране стали университеты, советы молодых ученых, лаборатории под руководством молодых ученых. Они проводили массу публичных мероприятий, организовывали научные экскурсии в свои лаборатории, встречались со школьниками и их родителями, проводили открытые лекции, много общались со СМИ.

В этом смысле они - самая пассионарная часть научного сообщества. Они - те, кто формирует будущее науки. Соответственно, важно показывать людям лица тех, кто двигает науку вперед и кто будет реализовывать научные проекты в ближайшие десятилетия. Кстати, в рамках Года разместили портреты молодых ученых на билбордах в большинстве регионов России. Это важно - показывать лица современной российской науки.

Отмечу, что в целом российская наука молодеет. 44,3% российских исследователей сегодня моложе 40 лет, а их доля за 20 лет выросла более чем в 1,5 раза - в 2000 году этот показатель составлял 26,2%. И это ключевой индикатор развития сферы, потому что будущие прорывы в науке и технологиях - дело молодых ученых, коллективов, лабораторий, которые начинают работать прямо сейчас.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в начале Года науки и технологий, показал, что школьники и студенты хотят активно менять различные сферы жизни человека к лучшему. Как приход в науку им поможет реализовать этот запрос?

Андрей Фурсенко: Наука - это как раз та сфера, результат деятельности которой направлен на изменение жизни человека и общества к лучшему. Профессия ученого предполагает создание чего-то нового, поиск идей, проверку гипотез, веру в результат. Наука - это настоящая территория творчества, вызовов и смелости. Тех ценностей, которые обычно близки молодежи, готовой пробовать новое и не бояться ошибок.

Сегодня, когда коронавирус стал новой всеобщей проблемой, именно ученые вновь смогли предложить действенный способ для борьбы с пандемией

У современного школьника есть множество возможностей, позволяющих глубже погрузиться в науку. Это и смены "Сириуса" - ежемесячно более 800 детей проходят там обучение, и Российское движение школьников, в котором участвует более 1 млн учащихся, и кружковое движение НТИ, и проект "Большая перемена", и участие в предметных олимпиадах. Кстати, в 2021 году российские школьники выиграли все международные олимпиады по естественным наукам: физике, химии, биологии, математике, информатике.

В университете путь в научную деятельность становится еще более понятным: активно работают студенческие научные общества, талантливые студенты имеют возможность включиться в исследования действующих лабораторий. Кстати, среди руководителей научных лабораторий - тоже все больше молодежи. И они привлекают к своей работе не только студентов, но и школьников.

В целом повторю, научная сфера точно содержит в себе множество возможностей для самореализации и раскрытия своих талантов. Важно, что в последние годы в ней появились все слагаемые, необходимые для динамичного развития: большие, масштабные задачи и современные условия для проведения исследований. Это видит молодежь, которая все чаще выбирает науку.

Дмитрий Чернышенко: Как эффективнее использовать импульс, заданный в этом году

Фото: Алексей Майшев/ Pool/ ТАСС

Среди национальных целей развития есть вхождение России в десятку стран-лидеров по научным разработкам. Какие меры принимаются на государственном уровне?

Дмитрий Чернышенко: Поставленная цель по вхождению России в десятку стран-лидеров по научным разработкам соотносится с возможностями. Эта цель вполне достижима.

По поручению президента принята новая государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", в формировании которой принимали активное участие ученые и эксперты отрасли. В программе указаны конкретные цели и шаги для научного, образовательного, технологического и инновационного развития России и лидерства в мире. Среди них в том числе есть уже упомянутые меры по укреплению международного сотрудничества, улучшению материально-технической базы, поддержке талантов и многое другое. И важное достижение, что в ГП НТР были собраны все расходы федерального бюджета на гражданскую науку. Бюджет программы составил 1 трлн 130 млрд рублей в год.

Ключевая цель комплекса мероприятий ГП НТР - обеспечить лидерство России в сфере исследований и разработок, и для этого мы планируем пересобрать госпрограмму не только структурно, но и содержательно, заставить все механизмы в сфере исследований и разработок работать как части единого целого и производить синергетический эффект.

Мероприятия разноплановые и направлены на развитие технологического предпринимательства, новой атомной энергетики, передовых инженерных школ, всестороннюю поддержку ученых и т.д.

Кажется, что практически ни одна из 42 инициатив социально-экономического развития России невозможна в реализации без науки и технологий. Это масштабный запрос, который потребует значительных ресурсов, при этом не только финансовых. В стране есть кадры, которые могут реализовать эту, по сути, революцию?

Дмитрий Чернышенко: Вы правы, кадры действительно решают все. Это важнейшее направление, сейчас в работу по совершенствованию подготовки кадров включены все ведомства. Происходит это преимущественно через совершенствование программ существующих направлений подготовки и открытие новых направлений. Например, с этого года дополнительную поддержку получают университеты - участники программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В ее рамках вузы готовят кадры, востребованные современной экономикой. Идет стимулирование развития молодых ученых: к концу года планируется открыть 120 молодежных лабораторий. Создаются новые бюджетные места по ключевым направлениям. Например, по поручению президента России Владимира Путина в российских вузах более чем на 7 тысяч увеличено количество бюджетных мест по направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Именно им - современным студентам, аспирантам и молодым специалистам - предстоит стать основой для масштабного развития области науки и технологий. И реализуемые меры помогают им наиболее полно раскрыть свои возможности и овладеть необходимыми компетенциями.

Искусственный интеллект - одна из ключевых технологий в переходе к последующим технологическим укладам. Это своего рода "новое электричество". У России есть свои перспективные разработки в этой сфере?

Дмитрий Чернышенко: В России есть много перспективных разработок в сфере искусственного интеллекта, которые активно применяются во всех сферах жизни: от медицины и образования до безопасности и госуслуг.

Например, во время борьбы с эпидемией COVID-19 в Москве впервые в мире была массово применена технология автоматической обработки данных КТ с помощью искусственного интеллекта. 1,5 млн исследований за год обработал ИИ, более 730 тысяч из них - для диагностики COVID-19.

В российских вузах более чем на 7 тысяч увеличено количество бюджетных мест по направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта

А ученые Университета Иннополис разработали первую в России цифровую операционную. Технологию уже применили в десятках операций.

Россия - один из лидеров в мире по созданию беспилотного транспорта на основе искусственного интеллекта. Например, сейчас тестируются беспилотные электропоезда "Ласточка".

ИИ меняет бизнес-процессы, процессы взаимодействия населения и государства. И, по расчетам, к 2024 году скорость получения государственных услуг благодаря технологиям ИИ вырастет в 10 раз. Отмечу, что искусственному интеллекту был посвящен месяц ноябрь Года науки и технологий.

В национальном проекте "Наука и университеты" заложены масштабные проекты уровня Большого адронного коллайдера - установки класса "мегасайенс". Какие задачи, связанные с социально-экономическим развитием страны, они способны решать?

Дмитрий Чернышенко: Исследования, которые проводятся на установках класса "мегасайенс", носят как фундаментальный, так и прикладной характер. С одной стороны, открытия, которые будут сделаны на исследовательском реакторе ПИК в Гатчине, коллайдере NICA в Дубне или центре коллективного пользования СКИФ в Новосибирске, позволят решить прикладные задачи для развития экономики страны и повышения уровня благополучия граждан. Например, посредством создания новых материалов или с помощью разработки новых лекарств.

А с другой - они позволят организовать масштабные исследования, для проведения которых требуется создание определенных условий, создаваемых именно в таких установках класса "мегасайенс". Развитие этих установок дают нашей стране реальную возможность стать центром притяжения мировых ученых, повысить международный авторитет. Россия способна добиться технологического лидерства, что, в свою очередь, напрямую влияет на решение социально-экономических вопросов.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в начале Года науки и технологий, бизнес полагает, что наука зачастую существует в отрыве от реальных производств. Эта проблема существует? Как ее можно исправить?

Дмитрий Чернышенко: Разрыв между наукой и реальным производством сохраняется. Но отмечу, что даже за этот год сделано немало для решения этого вопроса. Сейчас используется комплекс различных инструментов. Например, создание научно-образовательных центров мирового уровня, инженерных школ на базе корпораций, подготовка кадров в кооперации вузов и бизнеса.

В мире 25% стартапов рождается в университетах. В России - только 3%. Как это можно изменить?

Дмитрий Чернышенко: Действительно, в зарубежных вузах выстроена целая система поддержки студенческих стартапов. В России единая экосистема студенческого технологического предпринимательства только начинает формироваться.

Правительство России утвердило стратегическую инициативу "Платформа университетского технологического предпринимательства". Планируется, что реализация инициативы в университетах позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, суммарно привлечь 180 миллиардов рублей на ранних стадиях студенческих стартапов.

При поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.

Из программ поддержки студенческого предпринимательства, действующих сейчас, можно вспомнить программу "Стартап как диплом". Она позволяет студентам защитить бизнес-проект в качестве выпускной квалификационной работы. Впервые в пробном режиме эта программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. Сейчас такая возможность есть у студентов из порядка 40 российских вузов, в том числе в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Томском политехническом университете, Сибирском федеральном университете, Южном федеральном университете, Юго-Западном государственном университете и других.

Одна из назревающих тем в международной торговле - трансграничные углеродные налоги. Чтобы создать собственную научную базу в этом вопросе, в Год науки и технологий Россия начала создание сети карбоновых полигонов. Как бизнес может принять участие в этой работе?

Дмитрий Чернышенко: В России идет пилотная программа по созданию сети карбоновых полигонов. В этом году мы уже открыли два объекта в Тюменской и Свердловской областях. А с ноября начал работу первый морской карбоновый полигон в Калининградской области.

Благодаря этому у наших ученых появятся уникальные данные для исследований и разработки новых технологий оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов, образующихся от гниения дрейфующих водорослей и морского мусора.

Этот год ознаменовался долгожданным запуском усовершенствованного многофункционального лабораторного модуля "Наука"

Важно, что работать на полигонах могут не только ученые и студенты, но и сотрудники научных институтов РАН, а также индустриальные и технологические партнеры. Это обеспечивает наиболее быстрое достижение максимально эффективного результата.

Всего в рамках программы у нас запланировано создание 14 карбоновых полигонов, охватывающих различные природные экосистемы страны. В ближайшее время они будут созданы в Югре, на Ямале, в Башкирии, Воронежской, Томской областях.

Что Россия может предложить мировым рынкам с точки зрения новых технологий и их применения?

Дмитрий Чернышенко: Самыми главными примерами технологического прорыва России за последнее время стало создание трех вакцин против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Разработать их в короткие сроки удалось в том числе за счет уже существующих технологий.

Важным направлением, обеспечивающим технологическое лидерство России, остаются космические исследования и смежные области. Этот год ознаменовался долгожданным запуском усовершенствованного многофункционального лабораторного модуля "Наука", который уже пристыковался к МКС, и запуском на орбиту спутника "Арктика-М".

Во всем мире востребованы российские технологии в сфере искусственного интеллекта и информационной безопасности. Технологии искусственного интеллекта в целом являются тем, что может находить применение во всех других сферах. Например, в уже упомянутой медицине и космосе. Космическим исследованиям сейчас помогают российские нейросетевые алгоритмы, которые сами умеют отделять важную информацию от шума (изображений облаков, теней, дефектов поверхностей). А в области медицины помогает в диагностике и лечении. Так, во время борьбы с пандемией COVID-19 в Москве впервые в мире была применена технология автоматической обработки данных КТ с помощью искусственного интеллекта. Это позволило уменьшить время на анализ снимков примерно на 30%.

Общество Наука 2021 - Год науки и технологий

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