КНР: Присутствие или отсутствие делегации США не повлияет на успех ОИ-2022

Посольство Китая в США назвало "претенциозным" шагом и "политической манипуляцией" заявление Вашингтона о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Как заявил представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, данный шаг - это серьезное искажение духа Олимпийской хартии.

В посольстве отметили, что этот бойкот возник из ниоткуда, так как никаких приглашений американским политикам не поступало. "На самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Причиной она назвала якобы имеющие место нарушения прав человека в Китае. В то же время Псаки отметила, что данное дипломатическое решение никак не касается американских спортсменов, и они смогут принять участие в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.