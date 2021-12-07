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07.12.2021 12:41
Рубрика: Власть

Косачев назвал возможный результат переговоров Путина и Байдена

Текст: Дмитрий Гончарук
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена потенциально могут снизить напряженность в двусторонних отношениях, если Вашингтон откажется от искусственной эскалации ситуации, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Переговоры американского и российского лидеров по защищенной линии видеосвязи запланированы на 18:00 по московскому времени.

"Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая столь осложнившие их темы расширения НАТО и военной поддержки Украины Западом. Но для этого потребуется отказ от искусственного и агрессивного нагнетания напряженности вокруг России с американской стороны", - сказал Косачев ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России не будет предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке".

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