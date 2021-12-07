Распоряжение губернатора Курской области от 7 декабря 2021 года № 417-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг, от 02.12.2021 № 411-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.";

подпункты 2.2, 2.3 исключить;

2) дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Функционирование детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях возможно при 25% заполняемости от общего количества мест.";

3) абзац второй пункта 4 исключить;

4) пункт 41 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях;".

2. Распоряжение вступает в силу с 10 декабря 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







