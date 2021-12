Лучшие игры 2021 года по версии Metacritic. Список получился неожиданным

2021 год подходит к концу, и многие издания и сетевые ресурсы начинают подводить его итоги.

На сайте-агрегаторе Metacritic можно ознакомиться со списком игр, которые получили наиболее высокие оценки от журналистов и критиков.

Первая тройка получилась достаточно неожиданной. На вершине произвольного рейтинга издание The Final Cut ролевой Disco Elysium на ПК.

На второй строчке The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition для Switch, а условная бронза отошла Tetris Effect: Connected также для гибридной консоли Nintendo.

Так, 2021 год стал первым за много лет, когда на верхних позициях нет ни одного крупнобюджетного и масштабного AAA-проекта.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Disco Elysium: The Final Cut

2. The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition -

3. Tetris Effect: Connected

4. Hades (версия для Xbox Series X)

5. Hades (версия для PlayStation 5)

6. Forza Horizon 5 (версия для Xbox Series X)

7. Forza Horizon 5 (версия для ПК)

8. Psychonauts 2

9. Microsoft Flight Simulator

10. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2