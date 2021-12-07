Лучшие игры 2021 года по версии Metacritic. Список получился неожиданным

2021 год подходит к концу, и многие издания и сетевые ресурсы начинают подводить его итоги.
На сайте-агрегаторе Metacritic можно ознакомиться со списком игр, которые получили наиболее высокие оценки от журналистов и критиков.
Первая тройка получилась достаточно неожиданной. На вершине произвольного рейтинга издание The Final Cut ролевой Disco Elysium на ПК.
На второй строчке The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition для Switch, а условная бронза отошла Tetris Effect: Connected также для гибридной консоли Nintendo.
Так, 2021 год стал первым за много лет, когда на верхних позициях нет ни одного крупнобюджетного и масштабного AAA-проекта.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Disco Elysium: The Final Cut
2. The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition -
3. Tetris Effect: Connected
4. Hades (версия для Xbox Series X)
5. Hades (версия для PlayStation 5)
6. Forza Horizon 5 (версия для Xbox Series X)
7. Forza Horizon 5 (версия для ПК)
8. Psychonauts 2
9. Microsoft Flight Simulator
10. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2