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07.12.2021 11:09
Рубрика: Экономика

Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Такую инициативу ведомство уже обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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По словам Шадаева, речь идет о некоем лимите поездок.

"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен направить на жилье для ветеранов 1,6 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минцифры

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