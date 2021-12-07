Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Такую инициативу ведомство уже обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

По словам Шадаева, речь идет о некоем лимите поездок.

"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен направить на жилье для ветеранов 1,6 млрд рублей.