МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение властей США устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. В понедельник о нем объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.

В МОК заявили, что присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это "чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает", пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство France-Presse. По мнению комитета, заявление американских властей "дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики", и в МОК это приветствуют.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Администрация президента США Джо Байдена решила не отправлять на них официальную делегацию по причине якобы имеющих место нарушений прав человека в Китае.

В посольстве Китая в США заявили, что никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда, передает ТАСС. "Такой претенциозный акт - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии" - заявил представитель посольства. В дипмиссии подчеркнули, что данное решение США не повлияет на успешное проведение Игр.