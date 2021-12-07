На курортную Анталию обрушился мощный ураган

Шторм, начавшийся прошлой ночью в турецкой Анталии, набрал силу во вторник. Многие деревья оказались повалены в результате ураганного ветра, скорость которого достигла 123 километров в час.

Пока на всемирно известном пляже Коньяалты образовывались гигантские волны, в аэропорту Анталии были прерваны полеты, сообщает Haber Tutrk. После проливного дождя паводковые воды, текущие с гор, разлились через Богачайы до Коньяалты. Цвет моря, которое всегда было центром притяжения туристов, из-за попадания в него паводковых вод стал коричневым. Самолеты, которые не смогли приземлиться в этом районе из-за шторма, были перенаправлены в другие города. Лайнерам, готовящимся к вылету из аэропорта Анталии, не разрешили подняться в небо из-за сильного шторма. Ураган, который, как ожидается, ночью будет более мощным в районе Кемера и его окрестностях на западе Анталии, утихнет лишь в среду утром. Многие автомобили остановились на залитой водой западной кольцевой дороге на шоссе Анталия-Кемер. Первые этажи домов в этом районе также были затоплены.

Напомним, что неделю назад в результате мощного урагана в Стамбуле погибли пять человек, десятки получили ранения.