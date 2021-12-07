На сколько возрастает потребление топлива у автомобиля зимой

Зимняя эксплуатация автомобиля требует повышенного количества топлива. И чем ниже температура - тем более затратным становится удовольствие ездить на своей машине.

Вопрос в том, на сколько увеличивается потребление топлива в холода? Современные двигатели в этом плане имеют преимущества по сравнению с карбюраторными, пишет aif.ru. Нынешние силовые агрегаты способны готовить горючую смесь в зависимости от температуры воздуха. Однако при минусовых температурах для старта и прогрева все равно требуется больше топлива, нежели летом.

Сразу после запуска двигателя автовладелец включает печку и кондиционер, чтобы прогреть и просушить салон и убрать лед со стекол. Эта процедура требует около 179 Вт или 0,2 литра топлива в час.

Загустевшее от холода масло в трансмиссии и редукторе снизит экономичность потребления топлива на 3-5 процентов.

Определенную долю энергии забирают и различные опции. Например, обогрев зеркал, сидений и стекла. По приблизительным подсчетам 100 Вт мощности в среднем забирают около 0,1 литра на 100 километров пути.

Наиболее прожорлив электрообогрев ветрового стекла. Ему нужно целых 800 Вт - около 0,81 литра топлива в час. К счастью, после пятиминутного цикла разморозки стекла эта опция отключается. На прогрев одного сиденья требуется 100 Вт или 0,1 литра топлива. На рулевое колесо - еще 50 Вт или 0,05 литра в час. Примерно столько же уходит на обогрев зеркал снаружи.

Во время снегопада видимость улучшают противотуманные фары. Это 110 Вт или 0,11 литра в час. Ближний свет потребляет 125 Вт - порядка 0,12 литра в час. Хотя эта опция задействована не только зимой.

Общий расход на дополнительный "зимний" пакет для комфортной и безопасной езды приближается к 1600 Вт. Электронные опции потребляют порядка 1,6 литра в час.

На расход топлива влияет и состояние дороги. По снегу и грязи сопротивление колес возрастает, а значит и увеличивается потребление топлива. Если речь идет о зимней резине с глубоким протектором, то показатель вырастает примерно на 7 процентов.

Если при движении по снежной каше включить пониженную передачу, чтобы на колесах была постоянная тяга с тормозящим моментом при отпускании педали газа, то расход топлива возрастет еще сильнее. В среднем при движении со скоростью около 90 км/час по снегу потребление топлива увеличится на 15-20 процентов по сравнению с летним чистым асфальтом.