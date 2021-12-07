Ноябрь 2021 года вошел в пятерку самых теплых за все время измерений

Ноябрь 2021 года стал пятым среди самых теплых ноябрей на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service.

" Глобальная средняя температура ноября 2021 году была на 0,2 градуса холоднее, чем в рекордно теплом ноябре 2020 года, но очень близко к значениям в 2015, 2016 и 2019 годов", - говорится в сообщении.

По данным ученых, в ряде стран была зафиксирована рекордно теплая погода. Речь, в частности, идет об Ирландии, Великобритании и юге Скандинавии.

Ранее метеорологи отмечали, что весна 2021 года стала самой холодной в Европе за последние восемь лет. По данным ученых, средняя температура была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений в 1991-2020 годах. В мае средняя температура была ниже среднего уровня для этого месяца на 0,46 градуса.

Copernicus Climate Change Service - одна из шести тематических служб, предоставляемых программой Copernicus Европейского Союза. Задача службы - создать базу знаний ЕС в поддержку политики смягчения последствий и адаптации к изменению климата и глобальному потеплению.