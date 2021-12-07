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07.12.2021 12:28
Рубрика: Общество

Ноябрь 2021 года вошел в пятерку самых теплых за все время измерений

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Ноябрь 2021 года стал пятым среди самых теплых ноябрей на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service.

Фото: photoxpress
Глобальное потепление наступает на арктическое побережье России

" Глобальная средняя температура ноября 2021 году была на 0,2 градуса холоднее, чем в рекордно теплом ноябре 2020 года, но очень близко к значениям в 2015, 2016 и 2019 годов", - говорится в сообщении.

По данным ученых, в ряде стран была зафиксирована рекордно теплая погода. Речь, в частности, идет об Ирландии, Великобритании и юге Скандинавии.

Ранее метеорологи отмечали, что весна 2021 года стала самой холодной в Европе за последние восемь лет. По данным ученых, средняя температура была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений в 1991-2020 годах. В мае средняя температура была ниже среднего уровня для этого месяца на 0,46 градуса.

Copernicus Climate Change Service - одна из шести тематических служб, предоставляемых программой Copernicus Европейского Союза. Задача службы - создать базу знаний ЕС в поддержку политики смягчения последствий и адаптации к изменению климата и глобальному потеплению.

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