Омбудсмен: Непривитые граждане должны понимать необходимость ограничений

"Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - сказала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью НТВ.

Омбудсмен упомянула, что в Госдуме находятся два резонансных законопроекта, они касаются возможного введения QR-кодов. Предлагается, что они станут обязательными для поездок на транспорте (имеются ввиду прежде всего авиаперелеты и межрегиональный транспорт) и для посещения кафе, ресторанов, магазинов и других общественных мест. Время возможного действия QR-кодов до 2022 года.

- Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему, - сказала Татьяна Москалькова.

При этом она подчеркнула, что "большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения".

По мнению федерального омбудсмена, заставлять людей нельзя, но побуждать и убеждать, с уважением относясь к их внутреннему миру, нужно. Но в свою очередь, и те, кого убеждают вакцинироваться, должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество окружающих людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием.