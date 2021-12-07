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07.12.2021 11:45
Рубрика: Власть

Омбудсмен: Непривитые граждане должны понимать необходимость ограничений

Текст: Елена Яковлева
"Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - сказала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью НТВ.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Омбудсмен упомянула, что в Госдуме находятся два резонансных законопроекта, они касаются возможного введения QR-кодов. Предлагается, что они станут обязательными для поездок на транспорте (имеются ввиду прежде всего авиаперелеты и межрегиональный транспорт) и для посещения кафе, ресторанов, магазинов и других общественных мест. Время возможного действия QR-кодов до 2022 года.

Фото: Александр Эшкинин
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- Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему, - сказала Татьяна Москалькова.

При этом она подчеркнула, что "большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения".

По мнению федерального омбудсмена, заставлять людей нельзя, но побуждать и убеждать, с уважением относясь к их внутреннему миру, нужно. Но в свою очередь, и те, кого убеждают вакцинироваться, должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество окружающих людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам человека Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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