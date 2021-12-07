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07.12.2021 17:13
Рубрика: Культура

Первый большой концерт Адель после возвращения на сцену покажет Первый канал

Текст: Александр Алексеев
Это выступление состоялось 24 октября в Обсерватории Гриффита Лос-Анжелеса и фактически стало презентацией альбома "30". Именно здесь со сцены впервые прозвучали ее новые песни To Be Loved, Easy On Me, I Drink Wine и Love Is a Game.

Впрочем, программа "Вечер с Адель", которую можно будет увидеть 18 декабря на Первом канале, этим не ограничится. Помимо песен, среди которых прозвучат и классические хиты англичанки: Skyfall, Someone Like You, Hold On, Rolling In The Deep, многие другие, любопытно будет посмотреть и на других звезд, которые пришли на это шоу в зрительный зал: Селена Гомес, Дрейк, Lizzo, Крис Дженнер.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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А затем и интервью с признанной мастерицей этого жанра Опрой Уинфри, для которой, кажется, не существует предела искренности, откровенности, равно как нет и запретных тем в журналистике.

Две знаменитые успешные женщины от души разговорились в этот вечер о любви, мужчинах, которые не всегда оправдывают ожидания, о непростых, порой, отношениях с родителями.

А также об умении худеть (Адель смогла потерять 45 килограммов), об умении преодолеть в себе состояние тревоги и ощущение раздвоения (Адель рассказала, что некоторое время жила так, что "чувствовала, что я сама здесь, а мое тело где-то на другой планете").

В общем, много интересной, драматичной и душевной информации. И лишнее подтверждение основной мысли из известного сериала "Богатые тоже плачут". Но учатся. В том числе и друг у друга.

Так что "Вечер с Адель" для кого-то будет музыкальным и хитовым, а для кого-то мудрым и поучительным. Тот случай, когда, как сказал поэт - "каждое лыко в строку".

Начало эфира 18 декабря в 23:05.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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