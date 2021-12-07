По детективу Николая Свечина о неутомимом сыщике Лыкове снимут сериал

Ретро-детективы Николая Свечина очень красочные и при этом подчеркнуто достоверные. "Мне важно досконально соблюсти историческую достоверность и при этом передать в своих книгах вкус, цвет и запах минувшего, это своего рода машина времени, в которой очень интересно прокатиться читателям. Здорово, что скоро такая возможность будет и у зрителей", - говорит Николай Свечин.

Главный герой большинства его произведений - неутомимый талантливый сыщик Алексей Лыков, человек добрый, честный и справедливый. Путешествуя вместе с Лыковым, читатели открывают для себя жизнь и быт Российской империи XIX-XX века, знакомятся с ключевыми историческими фигурами, наслаждаются скрупулезно восстановленными портретами городов и деревень, их атмосферой, лексикой персонажей.

Одним из главных мест для съемок станет родина писателя - город Нижний Новгород, отмечающий в этом году 800-летие, и поселок Варнавино в Нижегородской области, сохранивший подлинную историческую архитектуру и пейзажи. События также развернутся в Санкт-Петербурге и Москве.

Всероссийский кастинг на роль главного героя Алексея Лыкова пройдет среди молодых театральных актеров по всей стране.

Кстати, предыдущее сотрудничество "Красного квадрата" с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко получило признание аудитории: аудиосериал по новому роману "Ловец видений" за первые два месяца прослушало более миллиона человек, и он вошел в топ-5 самых популярных проектов года на стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка".

СПРАВКА "РГ"

Николай Свечин - современный российский писатель, регулярно попадает в рейтинги "самых популярных", автор уже 30 книг в жанре исторического детектива. Абсолютный лидер в этой категории, лауреат премии "Русский детектив" 2021 года сразу в двух главных номинациях: "Детектив года" и "Автор года", литературной премии Всероссийской полицейской ассоциации 2020 года, премии имени "Тетушки Агаты" за лучший исторический детектив 2018 года.