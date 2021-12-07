Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Почему атмосферный мотор лучше турбированного

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о плюсах и минусах атмосферных и турбированных двигателей.

Фото: пресс-служба Renault
"Робот" или вариатор? Эксперт рассказал, какую трансмиссию выбрать

"Вообще сейчас в мировом автопроме наблюдается массовый переход на малолитражные турбомоторы. Возникает вопрос, почему? Да потому, что благодаря успехам инженерии научились строить правильные турбины переменной производительности, которые наряду с хорошими экологическими показателями обеспечивают ещё и высокую удельную мощность с единицы рабочего объёма.

В результате получается компактный и мощный мотор с высоким крутящим моментом, который как раз и обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики автомобиля. Однако из-за высокой нагрузки небольшие турбомоторы нуждаются в более качественных маслах. И в более производительных масляных насосах, в результате чего у них может проявляться повышенный расход масла и ускоренный износ мотора как такового. Не случайно современные автопроизводители снижают их гарантийный ресурс.

Атмосферные моторы, в силу меньшей нагруженности, имеют больший ресурс и как правило более удобны с точки зрения реакции на педаль газа. Хотя они не обладают высоким крутящим моментом, ездить на них удобно. Да и в целом атмосферный двигатель дешевле своего турбированного собрата. Что в итоге? Турбомотор имеет более высокие крутящий момент и удельную мощность. Но дороже и имеет меньший ресурс. Атмосферник не так мощён и имеет меньший крутящий момент, но зато дешевле и ресурсней. Выбирать вам", - отметил эксперт.