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Появился трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчет"

Новости
    07.12.2021, 19:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В интернете появился русский трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчёт".

Синопсис незамысловат и остросюжетен: "Привычный план - отвезти детей в школу и отправиться на работу в банк - для героя неожиданно превращается в самый жуткий квест в жизни. Голос с незнакомого телефонного номера утверждает, что в автомобиле бомба. И если кто-то откроет дверь, все погибнут. Помощи просить нельзя. Что делать?"

В ролях: Чо У Джин ("Стрела. Абсолютное оружие"), Ли Джэ Ин ("Современный фермер"), Чин Гён ("Наблюдатели", "Хороший доктор").

Режиссер: Ким Чхан Джу ("Небесный почтальон", "Молодые копы").

Цифровой релиз в РФ намечен на 23 декабря. Также анонсирована театральная премьера - но пока без даты.

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