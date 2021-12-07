Появился трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчет"

В интернете появился русский трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчёт".

Синопсис незамысловат и остросюжетен: "Привычный план - отвезти детей в школу и отправиться на работу в банк - для героя неожиданно превращается в самый жуткий квест в жизни. Голос с незнакомого телефонного номера утверждает, что в автомобиле бомба. И если кто-то откроет дверь, все погибнут. Помощи просить нельзя. Что делать?"

В ролях: Чо У Джин ("Стрела. Абсолютное оружие"), Ли Джэ Ин ("Современный фермер"), Чин Гён ("Наблюдатели", "Хороший доктор").

Режиссер: Ким Чхан Джу ("Небесный почтальон", "Молодые копы").

Цифровой релиз в РФ намечен на 23 декабря. Также анонсирована театральная премьера - но пока без даты.