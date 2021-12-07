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07.12.2021 21:23
Рубрика: Власть

Путин и Байден общались строго тет-а-тет

Текст: Кира Латухина

Онлайн-встреча президентов России и США проходила в режиме "один на один", даже переводчиков не было рядом.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Путин и Байден завершили переговоры

"Переговоры шли жестко в режиме "один на один", то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент", - описал атмосферу корреспондент телеканала "Россия 1".

На рабочем столе Владимира Путина находилась кнопка. "Соответственно, если ему был необходим, например, адъютант, помощник, он мог нажать эту кнопку", - пояснил тележурналист. Также на столе был телефон-спецкоммутатор. Этой связью можно было воспользоваться в случае неполадок, но их не было.

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