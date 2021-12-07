Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2"

Президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Джо Байденом заявит ему о необходимости заставить Киев выполнять минские договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник.

"Сегодня будет у нас важное событие, телефонный видеоконтакт между президентами Путиным и Байденом. Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках Минского комплекса мер", - сказал Лавров (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что в этом вопросе Киев не будет никого слушать, кроме Вашингтона.

Лавров подчеркнул, что мирное урегулирование в Донбассе возможно только через прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР.