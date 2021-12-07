ГИБДД Москвы попросила начинающих водителей отказаться от поездок

Погоду в столице во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его налипание на провода и ветки деревьев.

ГИБДД Москвы обратилась ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, особенно на участках дорог, подверженных обледенению (мосты, эстакады, а также участки дорог, расположенные рядом с водоемами и ТЭЦ), соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.

"Учитывая особую сложность управления автомобилем в условиях снегопада, начинающим водителям желательно воздерживаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом", - добавили в ГИБДД.

Ожидается, что в течение дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

В свою очередь в Дептрансе столицы рассказали, что сегодня утром в городе заторы будут оцениваться в 6-7 баллов, днем - в 7-8, вечером - в 8-9 баллов.