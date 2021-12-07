Московские водители опасаются штрафов из-за смены разметки

Московские водители в соцсетях начали выкладывать фото новой разметки на платных городских парковках. Вместо полукруга, обозначающего конец зоны, там появилась запрещающая желтая разметка. Многие автолюбители признаются: раньше спокойно вставали на "радиусах", так как остальные места были заняты. А теперь с желтой линии и оштрафуют, и эвакуируют?

"Полукруглую разметку обычно наносили в местах выезда из дворов, - заявили "РГ" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции. - Машины, которые на ней парковались, значительно затрудняли движение, перекрывая обзор знаков и светофоров". Это было одним из факторов, провоцировавших аварии. Между тем значительная часть водителей не знала или не хотела знать, что обозначает полукруг. По наблюдениям корреспондента "РГ", на них довольно часто ставили компактные Smart Fortwo, мотоциклы и мопеды.

Новость о том, что разметку будут менять, вызвала негодование у водителей. Например, посетители Telegram-канала экспертного центра "Пробок.net" утверждают, что в сущности припаркованные на радиусах авто никому не мешали и на практике за такую стоянку даже штрафов не выписывали. "Теперь же вместо радиусов нарисовали желтую запрещающую разметку, за несоблюдение ее требований полагается штраф 3 тысячи рублей", - подчеркнул глава экспертного центра Александр Шумский.

В Московской административной дорожной инспекции утверждают, что машины, которые раньше парковались на полукруглой разметке, затрудняли движение

Однако в МАДИ "РГ" заверили: на полукругах тоже нельзя было останавливаться, ГИБДД могла выписать штраф и в этом случае. Просто многим водителям, видимо, банально везло. Желтая разметка должна быть понятнее для водителей. Она может применяться самостоятельно, без знака 3.27 "Остановка запрещена". В таком случае предусмотрен штраф 3 тысячи рублей (12.16 ч. 5 КоАП РФ), на него распространяется 59-процентная скидка при быстрой оплате. К тому же зимой, когда разметка может быть закрыта снегом и неразличима, такие штрафы не выписываются, подчеркивают в инспекции.

"Автомобилисты, в свою очередь, должны руководствоваться действием дорожных знаков и не забывать требования Правил дорожного движения о запрете остановки на пересечениях проезжих частей, пешеходных переходах и в местах выездов с прилегающих территорий", - резюмировали представители МАДИ.