Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь

Раненной при стрельбе в столичном МФЦ 10-летней девочке окажут психологическую помощь. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова, сообщает агентство "Москва".

"В любом случае ребенку необходима психологическая помощь, сопровождение психологов, - сказала вице-мэр. - Мы об этом поговорили с ее родителями".

Между тем врачи Морозовской больницы, где находится девочка, считают, что совсем скоро она может оказаться дома. "При осмотре обнаружилось сквозное огнестрельное ранение шеи, - заявил главврач Валерий Горев. - Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический". К концу недели девочку могут выписать.

Напомним, что во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы были ранены четыре человека, в том числе ребенок. Два человека погибли. Преступник, находившийся в неадекватном состоянии, задержан.