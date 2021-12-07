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07.12.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Расстрелявший людей в столичном МФЦ остается в невменяемом состоянии

Текст: Иван Петров
Полицейским и следователям пока так и не удается добиться от задержанного за стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский" внятных объяснений. Мужчина находится в невменяемом состоянии, проявляет агрессию в отношении любого, кто пытается вступить с ним в контакт.

Тем временем подтвердилась информация о военном прошлом преступника. "Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов демобилизовался из армии в 2010 году в звании подполковника", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в МФЦ, где погибли двое

Отмечается, что задержанного вскоре направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли Глазов вменяем в момент преступления. Уже появились первые показания соседей задержанного, они отзываются о нем, как о крайне неуравновешенном и о неадекватном человеке. "Задержанному для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила в понедельник вечером представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Напомним, во вторник в здание МФЦ на 1-й Новокузьминской улице вошел 45-летний Сергей Глазов. Администратор попросил надеть его маску. Эта простая просьба вывела мужчину из себя, и он достал пистолет. Преступник застрелил администратора и подоспевшего охранника. После чего в результате хаотичной пальбы ранил еще троих человек, в том числе сотрудника ГБУ "Жилищник" и 10-летнюю девочку. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что задержал неадекватного преступника сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Им оказался старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. "При задержании данный гражданин оказал сопротивление - я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. Я не дал ему возможности воспользоваться оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи", - рассказал полицейский.

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что представит полицейского к госнаграде.

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