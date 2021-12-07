За убийство двоих человек в МФЦ задержан 45-летний военный пенсионер

Задержали преступника сотрудники подразделения МВД по вопросам миграции - у них есть кабинет в каждом столичном МФЦ. Прояснилась информация о жертвах неадекватного посетителя МФЦ. Первым он застрелил 34-летнего администратора центра, который встречает посетителей, консультирует их и выдает талоны на электронную очередь. Сразу после этого к стрелявшему кинулся охранник, но преступник застрелил и его.

Затем он стал палить по посетителям, в том числе по отцу с 10-летней девочкой. Ребенка серьезно ранило, сейчас девочке оказывают экстренную помощь медики Морозовской больницы. В СМИ стала появляться информация о гибели раненой девочки, но в Следственном комитете опровергли такие данные.

Из какого именно оружия стрелял Глазов, пока точно неизвестно. Установлено лишь, что официально оружие зарегистрировано на преступника не было. По одной информации, злоумышленник стрелял из незарегистрированного американского пистолета "Глок". По другим данным, злоумышленник использовал травматический пистолет, переделанный в боевое огнестрельное оружие.

В настоящее время задержанный ведет себя неадекватно. Он агрессивен, пытается оказать сопротивление. Полицейские не исключают, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком виде его везут на допрос к следователю. Хотя в ближайшее время вряд ли удастся получить от задержанного вменяемые разъяснения.

Дело СК расследует по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия. "Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов", - сообщили в столичном главке СКР.