Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ

Все четверо раненных при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, находятся в операционных. У всех - тяжелое состояние, заявила заммэра Анастасия Ракова.

В числе раненых оказались сотрудники МФЦ и местного ГБУ "Жилищник", один взрослый посетитель и 10-летняя девочка. По словам вице-мэра, две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка - в Морозовскую больницу. На месте погибли двое сотрудников центра - администратор и охранник.

Преступник задержан, с ним работают следователи.

Вооруженный посетитель ворвался в МФЦ Рязанского района и открыл стрельбу по людям. Он ранил нескольких человек. Стрелка оперативно задержали. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии.