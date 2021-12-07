Новости

Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ

Текст: Сергей Бабкин

Все четверо раненных при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, находятся в операционных. У всех - тяжелое состояние, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в МФЦ, где погибли двое

В числе раненых оказались сотрудники МФЦ и местного ГБУ "Жилищник", один взрослый посетитель и 10-летняя девочка. По словам вице-мэра, две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка - в Морозовскую больницу. На месте погибли двое сотрудников центра - администратор и охранник.

Преступник задержан, с ним работают следователи.

Вооруженный посетитель ворвался в МФЦ Рязанского района и открыл стрельбу по людям. Он ранил нескольких человек. Стрелка оперативно задержали. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны