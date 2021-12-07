Столичный полицейский, задержавший убийцу в МФЦ, будет представлен к награде

Новости

Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

Столичный полицейский, задержавший убийцу в МФЦ, будет представлен к награде

Текст: Михаил Фалалеев
Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший в Москве вооруженного убийцу, будет представлен к государственной награде.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что решение о представлении к награде офицера принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ

Она рассказала, что в помещение многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем людям. Два человека были убиты, четверо ранены, в том числе 10-летняя девочка.

Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал. Он справился с ним один, несмотря на то, что сам не был вооружен, а убийца имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы.

Подробности и причины преступления сейчас выясняет следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны