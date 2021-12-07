Столичный полицейский, задержавший убийцу в МФЦ, будет представлен к награде

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший в Москве вооруженного убийцу, будет представлен к государственной награде.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что решение о представлении к награде офицера принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Она рассказала, что в помещение многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем людям. Два человека были убиты, четверо ранены, в том числе 10-летняя девочка.

Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал. Он справился с ним один, несмотря на то, что сам не был вооружен, а убийца имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы.

Подробности и причины преступления сейчас выясняет следствие.