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07.12.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Сколько стоит аренда дома под Москвой на Новый год

Текст: Александр Мелешенко
Коронавирус и закрытые границы подстегнули внутренний туризм - вот и на аренду подмосковных коттеджей спрос в этом декабре вырос примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Примерно также подросли и цены. А еще уже в начале декабря возник дефицит предложения - по многим объявлениям отвечают, что коттедж уже снят. Москвичи записываются в листы ожидания в надежде, что потенциальные арендаторы все же откажутся и не подпишут договор.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Риелторы говорят, что самые распространенные даты для аренды - с 31 декабря до 2-3 января. Цена такого трехдневного проживания обычно выше, чем стоит жизнь в этом же доме целый месяц в обычное время. С одной стороны, арендодатели пользуются высоким сезоном и завышают цены, а с другой компенсируют таким образом возможные риски. Иногда после новогодней ночи, которую бурно отмечали 10-20 человек, приходится делать мелкий, а то и крупный ремонт.

Фото: РИА Новости
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В агентстве недвижимости "Миэль" говорят, что чаще всего коттеджи на Новый год ищут как раз большие компании в составе тех же 10-20 человек. "Их интересуют загородные дома со всеми удобствами, несколькими спальнями, просторной общей зоной, с баней или сауной", - объясняют в компании.

Цены начинаются примерно от 40 тысяч рублей за три дня и уходят практически в бесконечность. Один из самых бюджетных вариантов - одноэтажный деревянный дом-баня из кедра и лиственницы площадью 72 "квадрата" в деревне Алешино Пушкинского района, в 43 км от МКАД. За 40,5 тысячи рублей там можно поселиться на трое суток. Большой компанией здесь, правда, не разместиться - спальня всего одна, зато есть все удобства, баня, проведен интернет. Идеальный вариант для семьи, поскольку прямо на участке есть детская площадка.

Но такой ценник скорее исключение. Дома покрупнее сдаются гораздо дороже. Например, двухэтажный 130-метровый дом в 65 км от МКАД по Симферопольскому шоссе с 30 декабря по 3 января предлагают за 100 тысяч рублей. По оценке риелторов, в обычное время его цена - около 70 тысяч в месяц.

Эксперты советуют арендаторам быть настороже и проверять все документы перед подписанием договора. Мошенники встречаются и здесь - пытаются сдавать не принадлежащие им дома. Иногда доверчивые арендаторы остаются и без денег, и без запланированного отдыха. Поэтому паспорт арендодателя и документы о собственности - обязательные атрибуты сделки.

Вся эта информация должна быть и в договоре. Также там нужно указать сроки аренды, цену, права и обязанности сторон. Не помешает и опись имущества, чтобы после не было разногласий по поводу якобы исчезнувшего телевизора и микроволновки. А еще перед подписанием договора стоит хорошо осмотреть дом - вам в нем все-таки проводить несколько дней.

Фото: iStock
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"Пристальное внимание стоит уделить коммуникациям, - советует начальник отдела компании "Инком-Недвижимость" Анна Власова. - До осмотра дома нужно попросить арендодателя включить отопление, чтобы оценить, насколько комфортно будет находиться в помещении. Если есть система теплого пола, убедитесь, что она работает. Проверьте сантехнику - наличие горячей воды и ее напор, исправность канализации. Включите во всех помещениях свет, также проверьте работу всей электротехники и интернета".

Стало известно, сколько готовы тратить москвичи на новогодние подарки
В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Новый год

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