В акватории озер-охладителей Калининской АЭС в 2021 году вырастили 300 тонн рыбы

Новости

ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей 11:46
В каких районах Хабаровского края смягчат ограничения по COVID-19 11:34
Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей 11:30
Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 11:50

В акватории озер-охладителей Калининской АЭС в 2021 году вырастили 300 тонн рыбы

Рыбоводческие хозяйства, расположенные в акватории озер-охладителей Калининской АЭС, в текущем году произвели почти 300 тонн рыбы.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

В последние годы на озерах-охладителях Калининской АЭС интенсивно развивается товарное выращивание теплолюбивых видов рыбы. В настоящее время в Удомле работают четыре рыбоводческих хозяйства, которые располагаются на берегу озера Песьво. Они специализируются на выращивании рыбы осетровых пород и форели, а также икры и мальков различных пород рыб.

Фото: Калининская АЭС
В ноябре 2021 года дополнительная выручка Калининской АЭС составила 562 миллиона

Озера-охладители Калининской АЭС Песьво и Удомля относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Калининская АЭС ежегодно проводит мероприятия по зарыблению. По словам начальника отдела охраны окружающей среды атомной станции Андрея Данилкина, видовой состав ихтиофауны озер насчитывает 23 вида рыб. Преобладают лещ, плотва, судак, окунь. В текущем году в озера Песьво и Удомля было выпущено более восьмидесяти тысяч особей краснокнижного черного амура.

Перспективность использования теплых водоемов Удомельского городского округа в сфере рыбоводства и агро-туризма отметил Губернатор Тверской области. Он поддержал инициативу реализации инвестиционного проекта по созданию рыболовно-туристической базы на берегу озера Удомля.

Разведение и выращивание рыб в озерах-охладителях электростанций широко практикуется в Германии, Польше, Англии, США, Японии и других странах. Рыбохозяйственное использование теплых вод существенно повышает эффективность традиционных форм рыбоводства - вегетационный период у рыбы продолжается круглый год и не зависит от природно-климатических условий.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей