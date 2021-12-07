В акватории озер-охладителей Калининской АЭС в 2021 году вырастили 300 тонн рыбы

Рыбоводческие хозяйства, расположенные в акватории озер-охладителей Калининской АЭС, в текущем году произвели почти 300 тонн рыбы.

В последние годы на озерах-охладителях Калининской АЭС интенсивно развивается товарное выращивание теплолюбивых видов рыбы. В настоящее время в Удомле работают четыре рыбоводческих хозяйства, которые располагаются на берегу озера Песьво. Они специализируются на выращивании рыбы осетровых пород и форели, а также икры и мальков различных пород рыб.

Озера-охладители Калининской АЭС Песьво и Удомля относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Калининская АЭС ежегодно проводит мероприятия по зарыблению. По словам начальника отдела охраны окружающей среды атомной станции Андрея Данилкина, видовой состав ихтиофауны озер насчитывает 23 вида рыб. Преобладают лещ, плотва, судак, окунь. В текущем году в озера Песьво и Удомля было выпущено более восьмидесяти тысяч особей краснокнижного черного амура.

Перспективность использования теплых водоемов Удомельского городского округа в сфере рыбоводства и агро-туризма отметил Губернатор Тверской области. Он поддержал инициативу реализации инвестиционного проекта по созданию рыболовно-туристической базы на берегу озера Удомля.

Разведение и выращивание рыб в озерах-охладителях электростанций широко практикуется в Германии, Польше, Англии, США, Японии и других странах. Рыбохозяйственное использование теплых вод существенно повышает эффективность традиционных форм рыбоводства - вегетационный период у рыбы продолжается круглый год и не зависит от природно-климатических условий.