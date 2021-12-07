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07.12.2021 22:14
Рубрика: Общество

В Москве наградили лауреатов просветительской премии общества "Знание"

Текст: Мария Набиркина
В Московском театре мюзикла прошло награждение победителей первой просветительской премии "Знание" - награды получили проекты в 15 номинациях.

Премия учреждена Российским обществом "Знание". По словам гендиректора общества Максима Древаля, эта премия - своеобразный "Оскар" в сфере просвещения и просветительства. Главная цель - закрепить высокий статус просветителя в России.

Фото: Getty Images
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Всего на соискание премии было подано более 3 тысяч заявок из 80 регионов России. В топ-10 по числу заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика.

Премия интересна тем, что подать заявку могли и общественные, и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ - словом, все, кто создает просветительские проекты в России. Номинировать можно было не только себя, но и других людей или интересные проекты. Тематика - самая разная: от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.

По каким критериям выбирали лауреатов? В первую очередь, значение имел масштаб просветительской деятельности, то есть количество слушателей, а также социальная значимость проекта и уникальность формата.

Премия - исключительно дело престижа. Никакого денежного вознаграждения победителям не предполагается. Почему?

- Сама премия и будет самой главной наградой, - рассказал в интервью "РГ" Максим Древаль. - Кстати, насколько я знаю, в киноиндустрии лауреат "Оскара" не получает никаких материальных призов - зато ему достается международное признание и слава.

Среди лауреатов много молодежи, но есть и признанные мастера. Например, в одной из основных номинаций "За общий вклад в просвещение" победил советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, академик РАН и РАМН, Леонид Бокерия. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" награждена практикующий хирург, оперирующая патологии позвоночника на фоне редких генетических заболеваний Полина Очирова.

Фото: Российское общество "Знание"
"Знание" проводит первый конкурс просветителей

- Мне кажется, премия - прекрасная возможность для самореализации, - отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, вручая награду автору одного из студенческих проектов. - Главное, чтобы в наших университетах было больше возможностей. Кто-то пойдёт в спорт, кого-то привлекает волонтерская деятельность, кому-то интересны интеллектуальные соревнования. Но многие студенты увлекаются наукой и готовы себя в этом попробовать.

В 14 номинациях лауреатов определяет Почетное жюри, в составе которого Михаил Пиотровский, Виктор Садовничий, Федор Бондарчук, Михаил Ковальчук, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Андрей Фурсенко, Елена Шмелева и многие другие. А в номинации "По версии слушателей" победителя выбирали открытым голосованием на сайте премии.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук".

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