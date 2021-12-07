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07.12.2021 11:59
Рубрика: Культура

В Переделкино открылась выставка жизни советских писателей

Текст: Павел Басинский
В поселке Переделкино, в Старом корпусе Дома творчества, проходит выставка "Условия материальной независимости". Девять комнат-инсталляций куратора Анны Наринской, художников Ивана Лунгина, Евгении Ржезниковой и дизайнера Игоря Гуровича посвящены мифу Переделкина и его деконструкции.

Переделкино - это особое культурное пространство, не имеющие аналогов во всем мире, где жили и работали крупнейшие советские литераторы. На небольшой территории рядом с Москвой создавались ключевые тексты ХХ века. Чем было Переделкино на самом деле: местом свободы или со всех сторон просматриваемой золоченой клеткой? Точкой безопасности или территорией зависти и фабрикой сплетен?

Фото: РИА Новости
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Создатели выставки размышляют над этими вопросами, разбирая мифологию Городка писателей на отдельные метафоры. Маршрут по Старому корпусу, попасть в который можно будет впервые, начинается с "пенала", типичной  комнаты писателя в Доме творчества, и проходит через инсталляции, посвященные зависти, детству, любви и другим аспектам переделкинской жизни. Поэт Лев Рубинштейн перевоплощается в советского писателя, живущего в Переделкине, а художник Павел Пепперштейн вспоминает свое детство, проведенное здесь.

Название выставки позаимствовано из письма Горького Федину, где он делился своей мечтой поселить писателей вместе "в условиях материальной независимости, чтобы они могли полностью посвятить себя созданию произведений, отвечающих "солидности запросов времени".

Куратор выставки Анна Наринская: "За все годы существования писательского поселка фраза "условия материальной независимости" не то чтобы утратила первоначальный смысл (дача в Переделкине все так же была знаком сравнительного благополучия), но еще и наполнилась множеством новых - как прямолинейных, так и ироничных. Выставка в комнатах Дома творчества, которые Арсений Тарковский за их крошечность в шутку называл "мои пеналы", - это попытка воссоздания и деконструкции переделкинского мифа, попытка сказать о прошлом сегодняшними словами".

Что касается размера комнат, которые в свое время предоставляли советским писателям, то сегодня они поражают своими крошечными "масштабами". Это "пенальчики", где едва помещаются письменный стол, диван, шкаф и рукомойник. Остальные "удобства" были общие. В этом пространстве писали свои тексты многие классики советской литературы. Их считали небожителями, им завидовали, власть якобы осыпала их разными преференциями за верную службу "режиму". Конечно, часть их, но небольшая, имели в Переделкино отдельные казенные дачи, которые, опять же по мысли Горького, не должны были становиться их собственностью.

Так или иначе, но сегодня Переделкино - это последнее масштабное материальное свидетельство жизни советских писателей. Прогулка по выставке в Старом Доме творчества, которую с большим вкусом устроили ее организаторы, вызывает двоякое чувство - грусти, но и какого-то странного уважения. Все-таки это была эпоха! Здесь, в этих комнатках, жили и творили действительно крупные писатели ХХ века, портреты которых видишь на стенах коридора, проходя из одной комнаты в другую. Но жили и ныне забытые, лица которых ни о чем нам сегодня не говорят.

СПРАВКА "РГ"

Первые дома для писателей в Переделкино были готовы к 1935 году и предоставлялись по договору аренды с Литературным фондом. Первыми обитателями поселка стали Корней Чуковский, Александр Серафимович, Леонид Леонов, Лев Каменев, Исаак Бабель, Илья Эренбург, Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Лев Кассиль, Борис Пастернак, Константин Федин, Илья Ильф и Евгений Петров. После Великой Отечественной войны построили еще около двадцати новых домов, в которых поселились Вениамин Каверин, Валентин Катаев, Александр Фадеев, Константин Симонов, позднее - Виктор Боков, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Александр Межиров, Римма Казакова и другие советские писатели.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Литература с Павлом Басинским РГ-Фото

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