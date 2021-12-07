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07.12.2021 16:41
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Столичный регион в ближайшие сутки постепенно начнет накрывать мороз. Прекращение снегопада, усиление ветра, местами до -19 градусов - таков прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"Уже завтра (в среду, 8 декабря) будет северный ветер и резкое понижение температуры. Дальше она будет только понижаться, причем существенно: в ночь на четверг прогнозируется -10…-12 градусов, по области - до -15. Дневные температуры будут тоже -10…-12, по области - даже до -15. Это будет ох, как ощутимо! В пятницу мороз еще усилится - минус -15…-17 градусов в Москве, по области - до -19 градусов", - рассказал синоптик ТАСС.

По словам Вильфанда, такая температура воздуха для этого периода ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Пока самый холодный день с наступлением календарной зимы ожидается в пятницу, когда днем в Москве температура опустится до -11…-15, заключил собеседник агентства.

Как писала ранее "РГ", холодный антициклон уже пришел на Европейскую территорию России и опустил температуру на 10 градусов ниже климатической нормы. Холода идут с севера: там морозы ночью уже достигли -30 градусов, в то время как в центральной части пока наблюдается частичная оттепель.

Она принесла в столицу снегопад, из-за которого высота снежного покрова составила к середине дня 7 декабря более 20 см, сообщали в метеобюро. Больше всего снега выпало в районе Тушино.

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