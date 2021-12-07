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07.12.2021 03:05
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погодную лихорадку

Текст: Ольга Игнатова
Холодный антициклон пришел на север европейской территории России. Там температура ниже нормы на 10 и более градусов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Архангельской, Мурманской областях, на севере Карелии и Коми температура понижается по ночам до -30 градусов.

Фото: Istock
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В центре европейской территории настоящая погодная лихорадка. Несколько дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием. А потом снова потепление. Снег будет перемежаться с дождем. Так, в начале недели днем -1...-6 градусов, небольшой снег. В Московской области сильные осадки прогнозируются 7 декабря. Но из-за того, что днем потеплеет до +3 градусов, они будут преимущественно в виде мокрого снега и часть его не ляжет на землю, а быстро растает.

Теплой будет и первая половина ночи на среду, затем, после прохождения холодного атмосферного фронта, начнется понижение температуры, которое продолжится и в течение дня среды.

Ночью и днем 8 декабря сохранится слабоморозная температура. А к вечеру начнет заметно подмораживать, столбики термометров опустятся до -9 градусов. Ожидается сильная гололедица. В ночь на 8 декабря пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем они уже прекратятся.

Самым холодным днем недели станет 9 декабря - даже днем будет -8...-10 градусов, а ночью до -13. Но затем снова начнется потепление. К выходным оттепель до +3 градусов.

Сильный снег ожидается 7 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, ночью в Калужской областях. В Белгородской области пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, прогнозируется налипание мокрого снега. В Ивановской области сильный снег. 7-8 декабря в Курской области сильный дождь, ночью сильные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега.

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