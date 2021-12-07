На вице-мэра Владивостока завели дело за плохую уборку снега

Прокуратура Владивостока сочла ненадлежащей работу городских служб по уборке улиц от снега. В связи с этим в отношении заместителя мэра и и.о. директора управления "Содержание городских территорий" возбуждены дела об административном правонарушении, мэру внесено представление. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Выявлено свыше 125 участков автодорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре считают, что городу не хватает специализированной техники и персонала. Кроме того, администрация Владивостока не утвердила порядок содержания дорог, что привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД.

Напомним, 30 ноября Приморье накрыл мощный циклон, во многих районах выпало больше месячной нормы осадков, во Владивостоке - 77 процентов от нормы. В городе до сих пор идет уборка улиц, но многие дворы и проезды к социальным учреждениям по-прежнему завалены снегом.

Ранее глава Владивостока Константин Шестаков отстранил от должности заместителя руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Алексея Руденко и принял отставку руководителя предприятия "Содержание городских территорий" Игоря Стрельникова.