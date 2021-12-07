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07.12.2021 06:00
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске сняли введенный из-за снегопада режим ЧС

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске с 7 декабря отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный после сильного снегопада. Постановление об этом подписал мэр Сергей Кравчук.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Как сообщается на сайте городской администрации, коммунальщики продолжают очищать дороги в круглосуточном режиме. Этой ночью уборкой улиц от снега занимались более 60 единиц спецтехники. Утром на расчистку тротуаров вышли рабочие. Не остаются в стороне и добровольцы, среди них чиновники, студенты, сотрудники социальных учреждений. Снежную массу вывозят на специально отведенные для этого полигоны.

Напомним, что режим ЧС в Хабаровске ввели 1 декабря, когда на регион обрушился мощный снегопад. Из-за стихии в крае было нарушено авиационное и автобусное сообщение, не работала паромная переправа с Сахалина на материк, наблюдались перебои с электроэнергией. В некоторых районах были отменены занятия в школах.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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