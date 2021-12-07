В Приамурье чиновника заподозрили в махинациях с автобусными остановками

В городе Свободном возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы муниципального предприятия, который без торгов по завышенной цене заключил с одним подрядчиком 26 договоров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, контракты подразумевали поставку автобусных остановок стоимостью 295 тысяч рублей каждая.

Свободненская городская прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. Уточняется, что на момент заключения контрактов подозреваемый исполнял обязанности директора предприятия. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.