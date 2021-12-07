Башкортостан нацелен на углубление сотрудничества с Беларусью

Трехдневный визит делегации Башкортостана в Беларусь, по словам главы республики Радия Хабирова, подтверждает рабочий настрой партнеров Союзного государства, которые уже более двух десятков лет связаны договором о торгово-экономическом сотрудничестве, передает БЕЛТА.

Признав, что существует "очень большой нереализованный потенциал для общего развития", глава российской республики 7 декабря на встрече с Александром Лукашенко с оптимизмом заявил, что друзей "не пугают ковиды и санкции. Мы хотим с вами работать, чтобы благополучие жителей и Беларуси, и Башкортостана развивалось".

Партнеров из Союзного государства, встретили в белорусской столице "как родных, очень близких, добрых друзей. И я не побоюсь сказать, что народ Башкортостана и народ Беларуси - это на самом деле братские народы. У нас общая очень долгая история, общие предки. Мы вместе отражали натиски врагов, и нас очень многое связывает", - констатировал Хабиров.

В программу делегации, уточняет агентство, включены посещения предприятий, встречи и переговоры с белорусскими коллегами - руководителями заводов и министрами. Причем, как отметил глава Башкортостана, у сторон уже давно налажены контакты на различных уровнях. "Мы приехали сюда работать", - подчеркнул руководитель российского региона.

Как ранее информировал "СОЮЗ", во время встречи с Радием Хабировым глава белорусского государства заявил о возможности скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном, который в лучшие годы он составлял $700 млн. В перспективе, высказал убежден Лукашенко, стороны могут довести этот показатель до $1 млрд.