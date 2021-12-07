Лукашенко предложил внедрить в Башкирии современные технологии в ЖКХ

Во время рабочей встречи в Минске с главой Башкортостана Радием Хабировым президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что страна готова предложить российскому региону современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

- Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом и технологиями во всех отраслях, секретов от вас никогда не было и не будет, - заверил Лукашенко.

Также он предложил уделить особое внимание увеличению поставок продукции машиностроения - автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники ведущих белорусских предприятий - МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаша", "Амкодора", БЕЛАЗ, а также лифтовое оборудование "Могилевлифтмаша".

При этом, заметил президент братской республики, за экономикой нельзя забывать гуманитарную и информационную сферы, взаимодействие в области образования, науки и культуры.